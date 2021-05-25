В России задумали ввести уголовное наказание за подделку решений жителей домов

Заместитель директора ассоциации «ЖКХ и городская среда» Дмитрий Гордеев подготовил и направил в Госдуму законопроекты, предусматривающие введение уголовного наказания за фальсификацию голосований жителей многоквартирных домов. Об этом сам Гордеев рассказал «Известиям».

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Речь идет о решениях, принимаемых на собраниях собственников жилья. Хотя в настоящее время уже есть наказание за подделку документов, в ситуациях с подделкой протоколов собраний нарушители практически всегда остаются безнаказанными. Между тем, отметил Гордеев, на таких встречах зачастую принимаются важные решения — о повышении сборов за обслуживание дома, о выборе управляющей компании (УК), об участии в программах реновации. По словам эксперта, около 90 процентов решений о выборе и смене УК фальсифицированы.

В инициированных Гордеевым законопроектах за фальсификацию решений общих собраний жильцов предусмотрены штрафы в размере до 100 тысяч рублей и в размере дохода осужденного за год-два. Также задумано наказание в виде ограничения свободы на срок до четырех лет.

Как сообщила «Известиям» председатель экспертного совета комитета Госдумы по жилищной политике и ЖКХ Ирина Булгакова, совет рассмотрел законопроекты, они будут рекомендованы для внесения в нижнюю палату парламента. Законопроекты также направлены в Минстрой.

Ранее россиянам назвали способ сэкономить на услугах ЖКХ: отказ от использования мусоропровода в многоквартирном доме в среднем позволяет жильцам сократить расходы на тысячу рублей в год. При этом мусоропроводы — это общедомовое имущество, соответственно, решение об отказе от них может быть принято общим собранием собственников жилья.

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