Россиянам захотели запретить менять пол без разрешения

Эксперты Российской общественной инициативы (РОИ) захотели запретить россиянам менять напольное покрытие в квартирах многоэтажек без разрешения жилинспекции. Мера должна помочь улучшить шумоизоляцию. Об этом сообщает «Московский комсомолец».

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Активисты вынесли на голосование предложение внести поправки в строительные нормы и правила. Они хотят обязать жильцов класть подложку под паркет, ламинат или линолеум не в стык, а «плавающим» способом, и делать слой более толстым. Изменения покрытия предлагают согласовывать с жилищной инспекцией, а застройщиков хотят обязать описывать конструкцию пола в техническом паспорте строения.

Инициативу общественники объяснили тем, что владельцы квартир ради экономии выбирают для покрытия тонкие подложки, которые не подавляют шум, из-за чего страдают живущие на нижних этажах соседи. Тем собственникам, которые не согласятся утверждать у специалистов покрытие полов, авторы идеи предложили выбирать толстый линолеум со вспененными слоями.

В октябре 2020 года на сайте Российской общественной инициативы на голосование вынесли вопрос об установке решеток на окна жилых домов. Активисты хотели обязать владельцев, которые проживают с кошками в квартирах на втором этаже и выше, установить ограждение. Подобная мера должна была снизить риск гибели питомцев, которые часто выпадают из окон. Жителям предложили обеспечить установку решеток за счет собственных средств.

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