Владельцев балконов в российском городе обязали самостоятельно сбивать сосульки

Управляющая компания в Нижнем Новгороде обязала владельцев квартир с застекленными балконами самостоятельно сбивать свисающие с козырьков сосульки. Россияне оказались недовольны подобным решением. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Объявления о новом порядке уборки появились на подъездах в Советском районе на улице Надежды Сусловой после того, как местные жители пожаловались коммунальщикам на падающие с крыши глыбы. В ответ на обращение представители компании обозначили в тексте объявления несколько условий. Они потребовали от собственников предоставить документ о законной установке козырька и остеклении балкона.

Тех жильцов, которые переоборудовали пространство нелегально, обязали провести балконы в порядок. Коммунальщики заявили, что обязанность сбивать наледь и убирать снег с незаконных построек лежит на владельцах. Во время работ жильцы также должны обеспечить безопасность прохожих.

Владельцы квартир раскритиковали решение, отметив, что коммунальные службы должны выполнять свою работу. Они подчеркнули, что процесс может быть опасен для жильцов, так как у них нет специального оборудования и при выполнении работ они могут сорваться с балкона.

В феврале жителей одной из многоэтажек Ростова-на-Дону обязали платить за проезд к дому. Согласно документам, участок дороги оказался в собственности местного предпринимателя. Он установил там шлагбаум, определив стоимость абонементов для проезда. Горожане потребовали отменить плату и вернуть территорию в муниципальную собственность.

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