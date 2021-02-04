Жителей российской многоэтажки обязали платить за проезд к дому

Жителей многоэтажки в одном из районов Ростова-на-Дону обязали платить за проезд к дому. Оказалось, что участок дороги по документам принадлежит местному предпринимателю. Об этом сообщает телеканал РЕН ТВ.

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Нововведение возмутило жильцов дома на улице Тракторной. Россияне рассказали, что недавно на дороге, ведущей к строению, появился шлагбаум и небольшой пост. Автовладельцам стали выдавать пропуска и абонементы для проезда. Так, разовый пропуск стоит 50 рублей, месячный абонемент — три тысячи рублей, а для жильцов соседнего дома делают скидку в две тысячи рублей.

Инициатива принадлежит местному бизнесмену Размику Акопяну, который арендует эту землю у своего родственника. На данный момент участок служит важной развязкой, по которой можно объехать пробки, вызванные реконструкцией одного из мостов. По словам Акопяна, прибыль от проезда он планирует потратить на благоустройство территории. Горожане требуют вернуть ее в муниципальную собственность и отменить плату за проезд.

Однако вскоре выяснилось, что земля относится к частным владениям — несколько лет назад ее выкупил предприниматель, а позже продал для строительства жилья. В районной администрации прокомментировали ситуацию и подтвердили, что собственники участка не нарушили закон. Чиновники также отметили, что понимают недовольство жильцов. В ближайшее время в городе рассмотрят идею, чтобы проезд оплачивала мэрия.

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