Минтранс рассмотрит проект платного проезда по дорогам Москвы и Подмосковья

Министерство транспорта рассмотрит проект платного проезда по ряду дорог Москвы и Подмосковья. Соответствующая стратегия была разработана по заказу «Дирекции московского транспортного узла», ее утверждение ожидается в первом квартале текущего года. Об этом пишет газета «Известия».

Проект является частью Стратегии развития транспортной системы московского региона до 2035 года. По словам представителя Минтранса, внедрение системы гибкой платности московских автодорог возможен лишь за горизонтом 2030 года.

Так, в актуальной версии проекта речь идет о взимании платы за проезд пропорционально протяженности поездки. Система

e-road pricing учитывает также тип транспортного средства, категорию участка дороги, время и место поездки. Оплата будет осуществляться бесконтактно.

Согласно документу, отдельные категории граждан должны иметь возможность бесплатного доступа к таким дорогам. Для этого, в частности, предлагается ввести определенные временные интервалы бесплатного проезда.

В Минтрансе пояснили, что идея требует дальнейших обсуждений с соответствующими ведомствами и общественностью. Будет просчитана экономическая целесообразность новшества, а также его влияние на благосостояние граждан. В министерстве напомнили, что, по нынешним законам, перевести конкретные участки трассы в категорию платных можно лишь при наличии бесплатной альтернативы.