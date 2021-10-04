Назван процент готовности системы ЖКХ в России к зиме

В министерстве по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий (МЧС) доложили об оперативной ситуации с переводом объектов ЖКХ по стране к режиму работы в холодное время года. Коммунальные и инженерные системы подготовлены к зиме не в полном объеме, передает РИА Новости.
На начало октября в среднем 94 процента коммуникаций жилищно-коммунального хозяйства в населенных пунктах России настроили на функционирование в осенне-зимнему период, назвали данные в МЧС. При этом отопительный сезон стартовал уже в 58 регионах.
Ранее вице-премьер Марат Хуснуллин заявил, что при подготовке субъектов к осенне-зимнему периоду 2021-2022 годов и запуске отопления появились «объективные проблемы», которые были обусловлены трудностями на фоне пандемии коронавируса и накопленными сложностями в модернизации системы ЖКХ.
Россиянам в конце сентября напомнили, как действовать, если дома стоит холод даже со включенным отоплением, и добиться компенсации за некачественно оказанные коммунальные услуги.