Россиянам рассказали о компенсациях за проблемы с отоплением

В период отопительного сезона температура в квартире не должна опускаться ниже 18 и подниматься выше 22 градусов Цельсия, в угловых помещениях — от 20 до 24 градусов. В случае проблем с отоплением нужно требовать перерасчет у управляющей компании. Об этом в беседе с изданием Life рассказал адвокат, партнер юридической компании AVG Legal Алексей Гавришев.

Как объяснил юрист, если температура хотя бы в одной комнате в квартире не достигает 18 градусов в течение месяца и более, то в этом случае можно потребовать перерасчет у управляющей компании и получить компенсацию — плату за этот период должны вернуть. Если отопительный сезон уже начался, а батареи в квартире по-прежнему холодные, это значит, что коммунальная услуга предоставляется ненадлежащего качества или с перерывами. «Причем можно не только уменьшить сумму оплаты, но и полностью отказаться от нее», — отметил Гавришев.

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Юрист «Европейской юридической службы» Эрдни Манджиев подчеркнул, что допустимая продолжительность перерыва в отоплении составляет не более 24 часов суммарно в течение одного месяца. При этом допустимо превышение нормативной температуры не более чем на четыре градуса, а снижение ночью (от 0:00 до 5:00) — не более трех градусов. Снижение температуры воздуха в жилом помещении в дневное время (от 5:00 до 0:00) вообще недопустимо.

«Коммунальные платежи снижаются на 0,15 процента за каждый час превышения допустимой продолжительности перерыва отопления, а также за каждый час отклонения температуры от нормы», — сказал Манджиев. Если в квартире похолодало, необходимо немедленно сообщить об этом в аварийно-диспетчерскую службу. Время и дата проверки факта нарушения должны быть назначены не позднее двух часов с момента получения заявки.

Кроме того, жильцы имеют право потребовать компенсацию морального или материального вреда, если у них возникли проблемы со здоровьем или имуществом из-за низких температур.

В свою очередь партнер юридической компании PG Partners Светлана Петрикова рассказала, что россияне имеют право на компенсации от работодателя, если температура в офисе не соответствует установленным нормам: 22–24 градуса в холодное время года и 23–25 градусов в теплое. Допустимой минимальной температурой, если за окном плюс 10 градусов и ниже, считается плюс 20–22 градуса.

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Если температура ниже этой нормы, работник вправе потребовать сообщить об этом работодателю и потребовать обеспечить приемлемые условия труда. Если работодатель отказывается идти навстречу, сотрудник может прекратить выполнять обязанности до тех пор, пока не будет установлена комфортная температура. Однако, подчеркнула Петрикова, необходимо написать письменное заявление или обратиться в трудовую инспекцию.

«Отдельной компенсации для таких случаев не предусмотрено, но, если в результате работы в слишком холодном помещении сотрудник заболел, он может потребовать у работодателя компенсировать моральный вред и расходы на лечение через суд. Для этого потребуется предоставить медицинские справки», — добавила юрист.

Ранее вице-премьер Марат Хуснуллин заявил, что при подготовке российских регионов к осенне-зимнему периоду 2021-2022 годов и запуске отопления возникли «объективные проблемы», «которые возникли не на пустом месте и связаны с пандемией коронавируса и накопленными с предыдущих лет трудностями всей системы ЖКХ».

Он напомнил, что в 2020 году из-за пандемии правительство разрешило не начислять россиянам пени за просрочку при оплате жилищно-коммунальных услуг. «Сейчас у нас недосбор по 2020 году под 80 миллиардов рублей», — отметил вице-премьер. Хуснуллин добавил, что подключение к теплу также тормозит подорожание строительных материалов.