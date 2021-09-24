Россиян предупредили о возможных проблемах со здоровьем из-за отопления

Запуск отопления в жилых домах приводит к резкому падению уровня влажности в квартирах, и это может спровоцировать развитие некоторых проблем со здоровьем, заявил РИА Новости врач-офтальмолог, доктор медицинских наук Сергей Хомяков.

В частности, предупредил российский эксперт, у жильцов могут возникать кровотечения из носа, также отмечается сухость кожи и слизистых. По словам Хомякова, после включения батарей отопления влажность воздуха в жилых помещениях опускается до 10-20 процентов (вместо стандартных 45-60 процентов). У многих появляется так называемый синдром сухого глаза — когда глаза краснеют, в них возникает ощущение инородного тела, боль.

Такие же ощущения могут появиться в носу, это приводит к затруднению дыхания и кровотечениям. Врач посоветовал гражданам следить за микроклиматом в помещениях. Идеальные условия — это температура 21 градус выше нуля, влажность более 50 процентов, заключил он.

Ранее россиянам сообщили о возможных авариях на инженерных сетях отопления в осенне-зимний период из-за их высокого износа. Данные собрали общественники «ЖКХ Контроль» по результатам опроса ресурсоснабжающих и управляющих компаний.