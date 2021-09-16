Россиян предупредили о возможных авариях из-за износа сетей отопления

Подготовку инженерной инфраструктуры к отопительному сезону оценили в среднем по России ниже 3,79 по пятибалльной системе. Данные с учетом опроса ресурсоснабжающих и управляющих организаций, представителей собственников в многоквартирных домах собрали общественники «ЖКХ Контроль», передают «Известия».

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О проблемах с тепловыми сетями в период подготовки к осенне-зимнему периоду сообщили более 30 процентов респондентов. На уязвимости источников теплоснабжения указали 13 процентов участников опроса, отметив, что ситуация мало меняется в последние несколько лет. Выявлено отставание от графиков при подготовке жилого фонда к подаче тепла, крайняя изношенность коммуникаций, недостаточные объемы заготовки топлива на станциях, что чревато возможными чрезвычайными ситуациями после начала отопительного сезона.

«Безаварийное прохождение сезона будет во многом зависеть от того, насколько тщательно тепловики будут следить за состоянием наиболее изношенных сетей. В особой группе риска находятся небольшие населенные пункты в северных районах страны», — предупредил директор общественной организации «ЖКХ Контроль» Сергей Сохранов.

Эксперт добавил, что избежать проблем можно при создании альтернативных систем теплоснабжения, модернизации действующей инфраструктуры. Оба мероприятия требуют многомиллиардных инвестиций.

Ранее Минстрой России сообщил о старте отопительного сезона в 26 регионах России, в том числе в Мурманской, Архангельской, Вологодской, Иркутской, Кемеровской, Московской областях. Согласно законодательству, начало подачи тепла в дома зависит от установления на улице среднеустойчивой температуры, не превосходящей восьми градусов выше нуля, и оценки ситуации властями.

