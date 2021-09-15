Назван способ предотвратить взрывы газа в российских домах

Массовая установка в квартирах россиян электрических плит позволит предотвратить взрывы газа в жилых домах. Этот способ избежать очередных трагедий такого рода назвал в эфире радиостанции «Говорит Москва» главный редактор портала «Энерговопрос.ру» Михаил Козырев.

Проблему взрывов бытового газа в таком случае удастся решить за 15 лет, уточнил он. Нужно методично сокращать газифицированный жилой фонд, заменяя газовые плиты электрическими, предложил эксперт. «По мере того, как старый фонд будет выводиться из эксплуатации и модернизироваться, будет сокращаться количество таких случаев [как взрыв газа]. (...) Единственный способ — переводить дома на электрические плиты, иначе каждые три года будет происходить такой инцидент», — предупредил Козырев.

Он отметил, что зачастую инспекторы газового оборудования не могут попасть в квартиры граждан, таким образом, проверить весь газифицированный жилой фонд невозможно.

Ранее в сентябре депутат Госдумы Елена Вторыгина направила премьер-министру России Михаилу Мишустину предложение изменить условия включения отопления на фоне инцидента в Ногинске, где в результате взрыва газа в жилом доме погибли семь человек. В своем обращении парламентарий указала на то, что авария могла случиться из-за включенного газа, который жильцы оставили на ночь из-за холода.