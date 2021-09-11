Взрыв газа обрушил стену двухэтажного дома в российском городе

В Ельце произошел взрыв газа в двухэтажном доме, под завалами могут быть пять человек

В городе Ельце Липецкой области произошел взрыв газа в двухэтажном доме, после чего частично обрушилась стена. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на МЧС по российскому региону.

Последующего пожара не произошло, однако под рухнувшими конструкциями могут оставаться до пяти человек, однако детей там нет. Спасатели эвакуируют жильцов, два человека были спасены и госпитализированы, одна женщина погибла. Дальнейшая информация о погибших и пострадавших уточняется. Как передает РИА Новости со ссылкой на источник в экстренных службах, пострадали шесть человек, среди которых ребенок.

К работам были привлечены 15 человек и четыре единицы техники. Как сообщает «Интерфакс», предварительной причиной чрезвычайного происшествия могла стать утечка газа в одной из квартир из-за неисправности оборудования или халатности проживающих. Также рассматривается версия о детонации газового баллона.

Ранее в результате взрыва газового оборудования в жилом доме Магнитогорска скончалась 59-летняя женщина. Авария могла произойти по вине одного из жильцов дома. По версии следствия, из-за зажженной в соседней комнате сигареты воспламенился газ, что привело к взрыву. На данный момент 26-летний мужчина, пронесший газовое оборудование домой, подозревается в совершении преступления по части 1 статьи 109 УК России («Причинение смерти по неосторожности»).

