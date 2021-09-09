Третий за два дня взрыв газа в жилом доме произошел в России

В Звениговском районе Марий Эл произошел взрыв газа в квартире жилого двухэтажного дома. Об этом ТАСС сообщили в Единой дежурной диспетчерской службе.

По данным агентства, авария случилась в 16-квартирном доме в поселке Красногорский. Взрывом выбило дверной и оконный проемы.

Пострадали два человека. Мужчина получил ожог лица, женщина — рук. Их госпитализировали.

Эвакуация остальных жильцов не потребовалась.

Взрыв газа в Красногорском — третий в России за два дня. 9 сентября такие же аварии случились в подмосковном Ногинске и Екатеринбурге. При взрыве в Подмосковье погибли семь человек, еще 20 пострадали. В Екатеринбурге известно об одном пострадавшем, погибших нет.