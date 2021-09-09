Путин объявил минуту молчания в память о погибшем главе МЧС Зиничеве

Президент России Владимир Путин объявил минуту молчания в память о погибшем главе МЧС Евгении Зиничеве, а также погибших в подмосковном Ногинске при взрыве. Об этом сообщает «Интерфакс».

Зиничев до конца жизни исполнял свой долг. Он погиб, спасая другого человека, добавил глава государства.

Кроме того, Путин напомнил о взрыве газа, который произошел в жилом доме в Ногинске. Он призвал почтить минутой молчания всех погибших граждан.

Глава МЧС России Евгений Зиничев погиб на учениях в среду, 8 сентября, в городе Норильске Красноярского края на 56 году жизни. Как сообщили в министерстве, глава ведомства скончался «при исполнении служебного долга, (...) спасая жизнь человека».

Также в среду, 8 сентября, произошел взрыв бытового газа в девятиэтажном жилом доме Ногинска. Его жертвами стали семь человек. По предварительной версии, причиной взрыва в доме мог стать включенный газ, который жильцы оставили на ночь, чтобы согреться. Спасатели разбирали завалы на протяжении четырех часов.