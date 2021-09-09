Путин прокомментировал гибель Зиничева

Президент России Путин заявил, что погибший глава МЧС Зиничев до конца исполнил свой долг

Президент России Владимир Путин прокомментировал гибель главы МЧС Евгения Зиничева. Об этом в четверг, 9 сентября, сообщает РИА Новости.

Глава государства заявил, что погибший министр по чрезвычайным ситуациям до конца исполнил свой долг, спасая человека. Выступая на заседании оргкомитета «Победа», Путин объявил минуту молчания в память о Зиничеве и жертвах взрыва дома в подмосковном Ногинске.

Евгений Зиничев погиб на учениях в среду, 8 сентября, в городе Норильске Красноярского края на 56 году жизни. Как сообщили в МЧС, глава ведомства скончался «при исполнении служебного долга, (...) спасая жизнь человека».

Взрыв бытового газа в девятиэтажном жилом доме Ногинска произошел 8 сентября. Его жертвами стали семь человек. По предварительной версии, причиной взрыва в доме мог стать включенный газ, который жильцы оставили на ночь, чтобы согреться. Спасатели разбирали завалы на протяжении четырех часов.