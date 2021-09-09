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Число погибших при взрыве газа в Ногинске возросло до семи

Тела двух девушек, которые не выходили на связь, нашли под завалами дома в Ногинске
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Фото: Виталий Белоусов / РИА Новости

Тела 20-летней Анастасии Ивановой и 21-летней Ксении Казаровой, которые долгое время не выходили на связь, нашли под завалами многоэтажки в Ногинске. Об этом сообщает Telegram-канал Life Shot.

В настоящее время спасатели решают, как извлечь девушек. По данным канала, есть угроза обрушения. Таким образом, число погибших при взрыве газа жилого дома возросло до семи.

Ранее сообщалось, что в результате взрыва газа в Ногинске пострадали еще пять человек. Число пострадавших увеличилось до 20. На данный момент разбор завалов продолжается, специалисты ведут поиск людей.

Авария произошла 8 сентября. По предварительной версии, причиной взрыва в доме мог стать включенный газ, который жильцы оставили на ночь, чтобы согреться. Спасатели разбирали завалы на протяжении четырех часов.

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