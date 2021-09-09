Число пострадавших при взрыве газа в Ногинске увеличилось до 20

Число пострадавших в результате взрыва газа в жилом доме в Ногинске возросло до 20

В результате взрыва газа в жилом доме в Ногинске пострадали еще пять человек. Таким образом, число пострадавших увеличилось до 20, сообщает телеканал 360 со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС по Подмосковью.

В настоящее время разбор завалов продолжается, специалисты ведут поиск людей.

«По данным на 08:00, пострадали 20 человек, из них шесть госпитализировали. Пять человек, к сожалению, погибли. Остальные от госпитализации отказались», — уточнили в ведомстве.

Ранее стало известно, что число погибших при взрыве бытового газа в жилом доме в Ногинске увеличилось до пяти человек. Спасатели извлекли из-под завалов тело ребенка. По предварительной информации ГУ МЧС, жертвой стал мальчик десяти лет.

Авария произошла 8 сентября. По предварительной версии, причиной взрыва мог стать включенный газ, который жильцы оставили на ночь, чтобы согреться. Спасатели разбирали завалы на протяжении четырех часов.