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В МЧС сообщили о четвертом погибшем при взрыве в Ногинске

МЧС: число погибших при взрыве газа в Ногинске увеличилось до четырех
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Фото: Виталий Белоусов / РИА Новости

Число погибших при взрыве бытового газа в Ногинске выросло до четырех. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС по Московской области.

Согласно данным экстренных служб, в результате происшествия пострадали 15 человек, четверо погибли. В пресс-службе заявили, что четвертая погибшая — женщина.

Ранее сообщалось, что тело третьего погибшего при взрыве газа в Ногинске извлекли из-под завалов. По предварительным данным, спасатели достали погибшего из руин первого этажа. Отмечается, что на протяжении четырех часов до этого они разбирали завалы. Согласно информации МЧС, погибшая — девушка-подросток.

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