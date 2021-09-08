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Обнаружено тело третьего погибшего при взрыве газа в Ногинске

Тело третьего погибшего в Ногинске, где произошел взрыв газа, извлекли из-под завалов
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Фото: Виталий Белоусов / РИА Новости

Тело третьего погибшего в подмосковном Ногинске, где произошел взрыв газа, извлекли из-под завалов. Об этом сообщает РИА Новости.

По предварительным данным, спасатели достали погибшего из руин первого этажа. Отмечается, что на протяжении четырех часов до этого они разбирали завалы. Как сообщает ТАСС со ссылкой на ГУ МЧС, погибшая — девушка-подросток.

Авария произошла 8 сентября. По предварительной версии, причиной взрыва мог стать включенный газ, который жильцы оставили на ночь, чтобы согреться. По последним данным, в результате пострадали 17 человек. Позже стало известно, что под завалами могут находиться четверо взрослых, а также ребенок.

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