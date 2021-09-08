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Стало известно о находящихся под завалами в Ногинске ребенке и четырех взрослых

ТАСС: под завалами после взрыва в Ногинске могут находиться ребенок и четверо взрослых
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Фото: МЧС РФ / РИА Новости

Четверо взрослых, а также ребенок могут находиться под завалами после взрыва в многоквартирном доме в подмосковном Ногинске, передает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах.

«В настоящий момент судьба пятерых человек неизвестна — четырех женщин и ребенка», — говорится в сообщении. Также отмечается, что их поиски на данный момент продолжаются.

Ранее сообщалось, что под завалами находятся три человека.

Об аварии стало известно 8 сентября. По предварительной версии, причиной взрыва мог стать включенный газ, который жильцы оставили на ночь, чтобы согреться. По последним данным, от аварии пострадали 17 человек, еще двое скончались.

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