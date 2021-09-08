Под завалами после взрыва газа в Подмосковье начали искать ребенка

ТАСС: под завалами на месте взрыва газа в подмосковном Ногинске может быть ребенок

Под завалами на месте взрыва газа в жилом многоэтажном доме в подмосковном Ногинске может находиться ребенок, спасатели начали его поиски. Об этом в среду, 8 сентября, со ссылкой на источник в экстренных службах пишет ТАСС.

ЧП произошло утром 8 сентября в одной из квартир на третьем этаже. В результате взрыва произошло обрушение части внешней стены здания.

Ранее стало известно, что причиной взрыва могла стать утечка газа, который местные жители оставили включенным на ночь для обогрева помещения.

По словам вице-губернатора Московской области Евгения Хромушина, в результате аварии пострадали 15 человек. Спасатели обнаружили также тела двоих погибших. Еще пятеро не выходят на связь.

В поисковой операции принимают участие более 170 человек. СК возбудил уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.