Россия
 
Последние новости
Шойгу прокомментировал гибель главы МЧС Зиничева
Москва попала в рейтинг лучших городов мира
Власти оценили состояние дома после взрыва газа в Подмосковье
59-летняя ведущая Первого канала раскрыла секрет энергичности
Власти Китая потребовали от знаменитостей перестать поклоняться деньгам
На Украине инициировали санкции против причастных к сооружению Крымского моста
Младенец попал в больницу в результате ДТП в Москве 
Названо число пропавших без вести после взрыва в жилом доме в Подмосковье
В России выпустят «тайные» «УАЗ Патриот»
Раскрыты обстоятельства смерти первого убитого на войне в Афганистане американца
Новости партнеров
Прослушать новость

Под завалами после взрыва газа в Подмосковье начали искать ребенка

ТАСС: под завалами на месте взрыва газа в подмосковном Ногинске может быть ребенок
Перейти в «Мою Ленту»
Фото: Виталий Белоусов / РИА Новости

Под завалами на месте взрыва газа в жилом многоэтажном доме в подмосковном Ногинске может находиться ребенок, спасатели начали его поиски. Об этом в среду, 8 сентября, со ссылкой на источник в экстренных службах пишет ТАСС.

ЧП произошло утром 8 сентября в одной из квартир на третьем этаже. В результате взрыва произошло обрушение части внешней стены здания.

Ранее стало известно, что причиной взрыва могла стать утечка газа, который местные жители оставили включенным на ночь для обогрева помещения.

По словам вице-губернатора Московской области Евгения Хромушина, в результате аварии пострадали 15 человек. Спасатели обнаружили также тела двоих погибших. Еще пятеро не выходят на связь.

В поисковой операции принимают участие более 170 человек. СК возбудил уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

Истории без цензуры и запретов. Подписывайтесь на «Ленту дна» в Telegram
Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Власти назвали основную версию взрыва в жилом доме в Подмосковье
Два человека погибли при взрыве газа в доме в Подмосковье
Выжившая после взрыва в доме в Подмосковье девочка попала на видео