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Власти назвали основную версию взрыва в жилом доме в Подмосковье

Вице-губернатор Подмосковья: основная версия взрыва в Ногинске — утечка бытового газа
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Фото: Виталий Белоусов / РИА Новости

Основная причина взрыва в Ногинске — утечка бытового газа. Об этом заявил вице-губернатор Подмосковья Евгений Хромушин, передает РИА Новости.

По его словам, следствие будет выяснять, что привело к происшествию: несчастный случай, халатность или нарушение эксплуатации газового оборудования.

Хромушин отметил, что в доме есть обслуживающая организация, в электронном журнале которой есть отметки о проведении работ.

Ранее Хромушин рассказал, что после взрыва обнаружили тела двоих погибших, еще пятеро человек не выходят на связь. Он добавил, что число пострадавших выросло до 15.

Взрыв бытового газа произошел в подмосковном Ногинске утром в среду, 8 сентября. По данным ТАСС, взрыв мог произойти из-за включенного газа, который жильцы оставили на ночь, чтобы согреться. Более 170 жителей дома эвакуированы.

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