Власти подтвердили обнаружение тел двух погибших при взрыве дома в Подмосковье

Вице-губернатор Подмосковья: обнаружены тела двух погибших после взрыва в Ногинске

Вице-губернатор Московской области Евгений Хромушин подтвердил информацию о том, что после взрыва бытового газа в жилом доме в подмосковном Ногинске обнаружили тела двух погибших. Об этом сообщает ТАСС.

«На данный момент найдено два тела погибших, пять человек не выходят на связь, не знаем их статус», — отметил Хромушин. Власти добавили, что число пострадавших выросло до 15.

Днем 8 сентября спасатели извлекли из-под завалов тело второго погибшего. Сообщалось, что тело погибшей женщины достали из-под завалов на втором этаже жилого дома. Ранее из-под завалов извлекли тело погибшего мужчины.

Взрыв бытового газа произошел в подмосковном Ногинске утром в среду, 8 сентября. Как сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев, минимум четверо россиян после ЧП до сих пор не найдены.

По данным ТАСС, взрыв мог произойти из-за включенного газа, который жильцы оставили на ночь, чтобы согреться. В результате аварии повреждено 30 квартир, более 170 жителей дома эвакуированы.