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Минимум четверых после взрыва в Подмосковье до сих пор не нашли

Губернатор Подмосковья: ️4-5 жильцов дома в подмосковном Ногинске до сих пор не найдены
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Фото: МЧС РФ / Globallookpress.com

Минимум четыре человека после взрыва газа в подмосковном Ногинске до сих пор не найдены. Об этом сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев, пишет ТАСС.

По его словам, в настоящий момент местонахождение 4-5 жильцов дома, где произошло ЧП, неизвестно.

Взрыв в многоэтажке в Ногинске произошел утром в среду, 8 сентября. По предварительной версии, причиной аварии мог стать газ, который местные жители оставили включенным на ночь.

Ранее сообщалось, что два человека погибли, а девять — пострадали. Позднее ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах уточнил, что число пострадавших выросло до 13.

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