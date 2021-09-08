Число пострадавших после взрыва газа в доме в Подмосковье снова увеличилось

ТАСС: число пострадавших после взрыва газа в доме Ногинска выросло до 13

Число пострадавших в результате взрыва бытового газа в доме в подмосковном Ногинске выросло до 13. Об этом сообщили в экстренных службах, передает ТАСС.

По данным ведомства, из 13 пострадавших шестеро госпитализировано, еще семеро находятся в стрессовом состоянии.

Взрыв бытового газа произошел на третьем этаже дома в подмосковном Ногинске рано утром в среду, 8 сентября. Это случилось в квартире, где живет многодетная семья — по предварительным данным, жильцы оставили на ночь включенный газ, чтобы согреться. В результате погибли два человека, сообщили в СК.

На видео попал момент взрыва. На кадрах видно, как после вспышки часть фасада жилого дома обрушивается. Также масштабы разрушений после аварии показали с воздуха.