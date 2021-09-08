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Момент взрыва в Подмосковье попал на видео

Момент взрыва бытового газа в подмосковном Ногинске сняли на видео
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Момент взрыва бытового газа в многоэтажном доме в подмосковном Ногинске сняли на видео. Кадры в среду, 8 сентября, публикует Life shot в своем Telegram-канале.

Взрыв произошел рано утром в среду, 8 сентября. По данным источника ТАСС, в результате ЧП повреждены 30 квартир. Сейчас все жильцы эвакуированы. На месте работают спасатели.

Девять человек пострадали и доставлены в больницу после взрыва, подтвердили агентству в МЧС.

Ранее помощник руководителя Главного следственного управления СК по Московской области Анна Тертичная сообщала о пяти пострадавших, среди которых — двое детей в возрасте пяти и 10 лет.

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