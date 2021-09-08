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Стали известны подробности взрыва газа в доме в Подмосковье

ТАСС: после взрыва газа в доме в Ногинске под завалами могут находиться два человека
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Фото: Telegram-канал BAZA

После взрыва бытового газа в жилом доме в подмосковном Ногинске госпитализированы три человека. Такие подробности сообщил источник ТАСС а экстренных службах.

По его словам, под завалами могут находиться еще два человека.

По данным МЧС в результате взрыва повреждено пять квартир жилого дома — обрушились часть внешней стены и перекрытия. Стало известно, что спасателям удалось спасти двоих взрослых и одного ребенка.

Взрыв бытового газа в жилом доме произошел рано утром в среду, 8 сентября. Сотрудники аварийных служб уже начали разбор завалов. Как сообщает ТАСС, всего в доме девять этажей. Источник агентства заявил, что в здании обрушились первые четыре этажа.

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