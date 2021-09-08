Власти сообщили об отсутствии жертв после взрыва газа в Подмосковье

Губернатор Подмосковья: жертв после взрыва бытового газа в подмосковном Ногинске нет

Жертв после взрыва бытового газа в многоэтажном доме в подмосковном Ногинске нет. Информация об отсутствии погибших в среду, 8 сентября, опубликована в официальном Telegram-канале Андрея Воробьева.

«Сейчас жильцы дома эвакуированы, на месте работают специалисты, кинологи, спасательная техника», — говорится в сообщении.

Известно также, что губернатор Московской области лично выехал в Ногинск, чтобы встретиться с пострадавшими и проконтролировать ход спасательных работ.

Ранее стало известно, что число пострадавших в результате ЧП увеличилось до шести.