Власти сообщили об отсутствии жертв после взрыва газа в Подмосковье

Жертв после взрыва бытового газа в многоэтажном доме в подмосковном Ногинске нет. Информация об отсутствии погибших в среду, 8 сентября, опубликована в официальном Telegram-канале Андрея Воробьева.
«Сейчас жильцы дома эвакуированы, на месте работают специалисты, кинологи, спасательная техника», — говорится в сообщении.
Известно также, что губернатор Московской области лично выехал в Ногинск, чтобы встретиться с пострадавшими и проконтролировать ход спасательных работ.
Ранее стало известно, что число пострадавших в результате ЧП увеличилось до шести.