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Появилось видео с места взрыва газа в жилом доме в Подмосковье

Последствия взрыва газа в жилом доме в подмосковном Ногинске сняли на видео
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Последствия взрыва газа в жилом доме в подмосковном Ногинске сняли на видео. Его публикует Mash в своем Telegram-канале.

На кадрах видно, что два этажа дома одного из подъездов полностью разрушены — там завалы разбирают спасатели. Многие окна дома выбиты, часть перекрытий обрушилась. Рядом с жилым домом находится много обломков.

Взрыв бытового газа в доме в Ногинске произошел рано утром в среду, 8 сентября. В МЧС сообщили, что в результате аварии повреждены восемь квартир. По последним данным, пострадали пять человек, под завалами могут оставаться еще двое россиян. Более 170 жителей подмосковного дома эвакуировали.

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