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Число пострадавших после взрыва газа в доме в Подмосковье увеличилось

Источник ТАСС: число пострадавших после взрыва газа в доме в Ногинске возросло до четырех
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Кадр: Telegram-канал iz.ru

Число пострадавших в результате взрыва бытового газа в подмосковном Ногинске увеличилось до четырех. Об этом сообщил источник ТАСС в экстренных службах.

По его словам, из жилого дома эвакуированы более 170 человек. Под завалами могут находиться два человека. В МЧС подтвердили эту информацию.

Как рассказал источник агентства, в результате взрыва выбило окна соседних домов. По данным МЧС, в жилом доме, где произошла авария, повреждено пять квартир — обрушились часть внешней стены и перекрытия.

После взрыва газа Следственный комитет возбудил уголовное дело. Ведомство начало проверку.

Взрыв бытового газа в жилом доме произошел рано утром в среду, 8 сентября. Сотрудники аварийных служб уже начали разбор завалов. Как сообщает ТАСС, всего в доме девять этажей. Источник агентства заявил, что в здании обрушились первые четыре этажа.

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