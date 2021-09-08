Путин обсудил меры помощи пострадавшим от взрыва в Подмосковье

Путин обсудил с Воробьевым меры помощи пострадавшим от взрыва в Ногинске

Президент России Владимир Путин обсудил с губернатором Подмосковья Андреем Воробьевым меры помощи пострадавшим при взрыве бытового газа в Ногинске. Об этом сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, передает ТАСС.

«Президент Путин принял доклад губернатора Подмосковья Воробьева, который доложил президенту о мерах по ликвидации последствий взрыва в Ногинске, о помощи, которую предполагается оказать семьям погибших, пострадавших», — сказал Песков.

Кроме того, представитель Кремля отметил, что в докладе обсудили планируемые меры в отношении жителей дома, которые были эвакуированы.

Взрыв бытового газа в жилом доме произошел рано утром в среду, 8 сентября. По последним данным, число пострадавших увеличилось до 13 человек. В результате взрыва погибли два человека. Следственный комитет возбудил уголовное дело.