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Очевидец рассказал о первых минутах после взрыва газа в Подмосковье

Жилец дома в Ногинске, где произошел взрыв газа, рассказал о спасении своей семьи
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Фото: Артем Геодакян / ТАСС

Жилец дома в подмосковном Ногинске, где произошел взрыв газа, рассказал о первых минутах после происшествия. Его слова опубликовал Telegram-канал «RT на русском».

Кроме 81-летнего жильца, в квартире в этот момент находились его жена и 16-летняя внучка. Они не пострадали.

«Дверь заклинило, нас спасали через окно. Я выскочил, жена на кухне была. Ужас. Дверь заклинило входную — не выйти. Спасатель стучит в дверь. Потом я взял отвертку, открыл еле-еле. Он говорит: "Давайте, одевайтесь"», — рассказал очевидец.

Взрыв бытового газа в жилом доме произошел рано утром в среду, 8 сентября. В результате взрыва выбило окна в соседних домах. По данным МЧС, в доме повреждено пять квартир. По последним данным, число пострадавших увеличилось до 13 человек. В результате взрыва погибли два человека. Следственный комитет возбудил уголовное дело.

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