Тело второго погибшего извлекли из-под завалов после взрыва в доме в Подмосковье

ТАСС: тело второго погибшего извлекли из-под завалов после взрыва в доме в Ногинске

Тело второго погибшего в результате взрыва бытового газа в доме в подмосковном Ногинске извлекли из-под завалов, сообщает ТАСС.

По данным агентства, тело погибшей женщины достали из-под завалов на втором этаже жилого дома.

Ранее сообщалось об одном погибшем, которого обнаружили спасатели.

Взрыв бытового газа произошел в подмосковном Ногинске утром в среду, 8 сентября. По последним данным, два человека погибли, еще 13 пострадали. Как сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев, минимум четверо россиян после ЧП до сих пор не найдены.

По данным ТАСС, взрыв мог произойти из-за включенного газа, который жильцы оставили на ночь, чтобы согреться. В результате аварии повреждено 30 квартир, более 170 жителей дома эвакуированы.