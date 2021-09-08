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Число пострадавших из-за взрыва газа в доме в Подмосковье вновь увеличилось

ТАСС: число пострадавших при взрыве газа в доме в Ногинске возросло до 14
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Фото: Виталий Белоусов / РИА Новости

Число пострадавших в результате взрыва бытового газа в жилом доме в подмосковном Ногинске возросло до 14, сообщил источник ТАСС.

Ранее сообщалось о 13 пострадавших.

Собеседник агентства уточнил, что из 14 пострадавших госпитализировано шесть человек, в том числе двое детей. Тела двух погибших извлекли из-под завалов.

Взрыв бытового газа произошел в подмосковном Ногинске утром в среду, 8 сентября. Как сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев, минимум четверо россиян после ЧП до сих пор не найдены.

По данным ТАСС, причиной взрыва мог стать включенный газ, который жильцы оставили на ночь, чтобы согреться. В результате аварии повреждены 30 квартир, более 170 жителей дома эвакуировали.

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