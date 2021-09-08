Число пострадавших при взрыве газа в Подмосковье увеличилось до 15

Власти: число пострадавших при взрыве газа в жилом доме в Ногинске выросло до 15

Число пострадавших при взрыве газа в жилом доме в подмосковном Ногинске выросло до 15, сообщает ТАСС со ссылкой на вице-губернатора Московской области Евгения Хромушина.

Кроме того, он добавил, что двое из них находятся в тяжелом состоянии. Все пострадавшие размещены в больницах. Спасатели продолжают искать пятерых человек, их статус, по словам Хромушина, на данный момент неизвестен.

Взрыв бытового газа в жилом доме произошел рано утром в среду, 8 сентября. В результате него погибли два человека. Следственный комитет возбудил уголовное дело.

Взрыв мог произойти из-за включенного газа, который жильцы оставили на ночь, чтобы согреться. В результате аварии повреждено 30 квартир, более 170 жителей дома эвакуированы.