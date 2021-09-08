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При взрыве в Ногинске погиб инструктор центра подготовки космонавтов

РИА Новости: при взрыве газа в Ногинске погиб инструктор центра подготовки космонавтов
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Фото: Виталий Белоусов / РИА Новости

Одним из двух погибших в результате взрыва газа в многоквартирном доме подмосковного Ногинска оказался инструктор центра подготовки космонавтов. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник.

По словам собеседника агентства, речь идет о начальнике отделения водолазов Александре Соловьеве. Он уточнил, что опознание уже проведено.

Вице-губернатор Московской области Евгений Хромушин ранее подтвердил информацию об обнаружении тел двух погибших при взрыве в Ногинске. При этом число пострадавших выросло до 15. Еще пять человек не выходят на связь.

Взрыв бытового газа произошел в Ногинске утром в среду, 8 сентября. Двое пострадавших находятся в тяжелом состоянии. Как сообщает ТАСС, ЧП могло произойти из-за включенного газа, который жильцы оставили на ночь, чтобы согреться. Следственный комитет России возбудил уголовное дело.

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