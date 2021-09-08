Власти рассказали о компенсациях семьям погибших при взрыве газа в доме Ногинска

Воробьев: семьи погибших при взрыве газа в Ногинске получат по одному миллиону рублей

Компенсация семьям людей, которые погибли при взрыве газа в доме в подмосковном Ногинске, составит один миллион рублей. Об этом заявил губернатор Московской области Андрей Воробьев в своем Telegram-канале.

Он добавил, что жители дома, которые пострадали, получат от 100 до 500 тысяч рублей в зависимости от степени тяжести их состояния.

Губернатор отметил, что россиянам, чьи квартиры пострадали, выплатят 30 тысяч рублей на каждого члена семьи. Если же в помещении проживал один человек, то социальная помощь составит 50 тысяч рублей.

По словам Воробьева, сейчас эвакуированные жители дома обеспечены питанием и теплыми вещами. Их разместят на выбор в доме отдыха «Боровое» или в квартирах поблизости.

Взрыв бытового газа произошел в городе Ногинск Московской области утром в среду, 8 сентября. По последним данным, в результате погибли два человека, еще 15 пострадали. Двое из них находятся в тяжелом состоянии. Как сообщает ТАСС, ЧП могло произойти из-за включенного газа, который жильцы оставили на ночь, чтобы согреться. Следственный комитет возбудил уголовное дело