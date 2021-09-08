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Россиянам рассказали о способах предотвращения взрыва бытового газа

Эксперт Кузнецов: не стоит использовать в квартирах устройства с открытым огнем
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Фото: Mykola Makhlai / Unsplash

Ведущий эксперт Фонда пожарной безопасности Константин Кузнецов рассказал о способах, которые могут предотвратить взрыв бытового газа в квартире. Его слова передает «Москва 24».

«Использование в квартирах многоквартирных домов устройств, в которых есть открытый огонь, кроме приготовления пищи на территории кухни, является потенциально опасным и не рекомендуется», — рассказал Кузнецов.

Кроме того, он посоветовал не использовать те устройства, у которых вышел срок годности.

Эксперт отметил, что в современных плитах используется технология, которая контролирует утечку газа. Однако он не советует полагаться исключительно на нее. Он подчеркнул, что невнимательное отношение к бытовому газу может привести к трагедии.

8 сентября в подмосковном Ногинске в многоквартирном жилом доме взорвался бытовой газ. По последним данным, пострадали 17 человек, еще двое скончались. Основная версия произошедшего — утечка газа.

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