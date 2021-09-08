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Власти оценили состояние дома после взрыва газа в Подмосковье

Вице-губернатор Подмосковья: дом в Ногинске подлежит восстановлению после взрыва газа
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Фото: Виталий Белоусов / РИА Новости

Жилой дом в Ногинске, частично разрушенный после взрыва газа, подлежит восстановлению. Так его состояние оценил вице-губернатор Подмосковья Евгений Хромушин, передает ТАСС.

Хромушин также рассказал, что жители первого подъезда скоро смогут зайти в квартиры и забрать все необходимое. Их будут сопровождать представители МЧС и УВД, после чего квартиры будут заперты, а периметр будет охранять Росгвардия.

Жильцы второго подъезда смогут посетить квартиры утром или вечером 9 сентября.

Ранее источник в экстренных службах рассказал, что после происшествия пропавшими без вести числятся шесть человек, проживавшие в смежных квартирах.

Взрыв газа произошел в жилом доме в Ногинске утром 8 сентября на улице 28 Июня, из здания эвакуировали более 170 человек. По данным властей, пострадали 15 человек. Спасатели обнаружили под завалами два тела. На месте взрыва также разыскивают ребенка.

Основная версия произошедшего — утечка бытового газа. По данным ТАСС, взрыв мог произойти из-за включенного газа, который жильцы оставили на ночь, чтобы согреться.

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