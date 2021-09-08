Названо число пропавших без вести после взрыва в жилом доме в Подмосковье

После взрыва бытового газа в доме в Ногинске пропавшими без вести числятся шесть человек

Шесть человек числятся пропавшими без вести после взрыва бытового газа в жилом доме в подмосковном Ногинске. Об этом сообщили в экстренных службах, передает РИА Новости.

Собеседник агентства уточнил, что речь идет о людях, проживающих в смежных квартирах.

Взрыв газа произошел в жилом доме в Ногинске утром 8 сентября на улице 28 Июня, из здания эвакуировали более 170 человек. Как сообщил вице-губернатор Московской области Евгений Хромушин, пострадали 15 человек. Спасатели также обнаружили под завалами два тела. На месте взрыва также разыскивают ребенка.

По данным Хромушина, основная версия произошедшего — утечка бытового газа. Следователям предстоит разобраться в ее причинах, уточнил вице-губернатор. По данным ТАСС, взрыв мог произойти из-за включенного газа, который жильцы оставили на ночь, чтобы согреться.