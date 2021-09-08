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Число пострадавших при взрыве в доме в Подмосковье снова увеличилось

СК: число пострадавших при взрыве газа в доме в Ногинске увеличилось до 17
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Фото: Дмитрий Лебедев / Коммерсантъ

Число пострадавших при взрыве бытового газа в подмосковном Ногинске увеличилось с 15 до 17. Об этом «Ленте.ру» рассказала помощник руководителя управления Следственного комитета по Московской области Анна Тертичная.

По ее словам, шесть человек, в том числе двое детей, были госпитализированы с травмами различной степени тяжести. Другие пострадавшие получили медицинскую помощь на месте происшествия.

Ранее вице-губернатор Московкой области Евгений Хромушин подтвердил информацию о том, что после взрыва под завалами нашли тела двух погибших. На месте взрыва также разыскивают ребенка.

Согласно данным Хромушина, основная версия произошедшего — утечка бытового газа. По другим сведениям, взрыв мог произойти из-за включенного газа, который жильцы оставили на ночь для обогрева.

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