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Спасатели рассказали о поисках двух пропавших при взрыве газа в Ногинске девушек

РИА Новости: поиски двух пропавших при взрыве газа девушек в Ногинске продолжаются
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Фото: Виталий Белоусов / РИА Новости

Спасатели продолжают поиски двух девушек, которые пропали при взрыве газа в Ногинске. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя экстренных служб.

По словам собеседника издания, в списках значатся фамилии двух человек, судьба которых до сих пор остается неизвестной.

Ранее сообщалось, что число погибших в результате взрыва бытового газа в жилом доме в Ногинске выросло до пяти человек. Отмечается, что спасатели извлекли из-под завалов тело ребенка. По предварительным данным ГУ МЧС, жертвой стал мальчик десяти лет.

Авария произошла 8 сентября. По предварительной версии, причиной взрыва мог стать включенный газ, который жильцы оставили на ночь, чтобы согреться. Согласно данным экстренных служб, в результате происшествия пострадали 15 человек, в том числе двое детей. Шестеро пострадавших были госпитализированы. Спасатели разбирали завалы на протяжении четырех часов.

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