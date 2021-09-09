Число погибших при взрыве газа в Ногинске возросло до пяти человек

Число погибших в результате взрыва бытового газа в жилом доме в Ногинске выросло до пяти человек. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на ГУ МЧС.

Отмечается, что спасатели извлекли из-под завалов тело ребенка. По предварительным данным, жертвой стал мальчик десяти лет. В настоящее время остается неизвестной судьба еще двух человек. Поисково-спасательная операция продолжается.

Ранее в Ногинске отменили проведение Дня города и объявили траур по погибшим при взрыве газа. Об этом сообщил глава городского округа Игорь Сухин.

Авария произошла 8 сентября. По предварительной версии, причиной взрыва мог стать включенный газ, который жильцы оставили на ночь, чтобы согреться. Согласно данным экстренных служб, в результате происшествия пострадали 15 человек, в том числе двое детей. Шестеро пострадавших были госпитализированы. Спасатели разбирали завалы на протяжении четырех часов.