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Еще одного погибшего извлекли из-под завалов дома в Ногинске

МЧС: из-под завалов дома в Ногинске извлекли тело седьмого погибшего после взрыва газа
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Фото: МЧС РФ / РИА Новости

Спасатели извлекли из-под завалов жилого дома в подмосковном Ногинске тело еще одного погибшего. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС России по Московской области.

«В 13:13 мск извлечено тело девушки», — заявили в ведомстве.

Кроме того, источник агентства отметил, что из-под завалов дома извлекли всех погибших.

Ранее 9 сентября стало известно, что число погибших в Ногинске возросло до семи — перед этим сообщалось о пятерых. Из-под завалов достали тела 20-летней Анастасии Ивановой и 21-летнеей Ксении Казаровой, которые долго не выходили на связь.

Взрыв бытового газа в девятиэтажном жилом доме Ногинска произошел 8 сентября. При аварии пострадали 20 человек. По основной версии произошедшего, взрыв произошел из-за утечки газа, однако, по другим данным, авария могла случиться из-за включенного газа, который жильцы оставили на ночь из-за холода.

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