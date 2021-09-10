Жительница Магнитогорска погибла в результате взрыва газа в жилом доме

В Магнитогорске в результате взрыва газового оборудования в доме погибла женщина

В результате взрыва газового оборудования в жилом доме Магнитогорска скончалась 59-летняя женщина. Об этом сообщается на сайте Следственного комитета России (СКР) по Челябинской области.

Отмечается, что авария могла произойти по вине одного из жильцов дома.

«Подозреваемый снял со своего автомобиля газовое оборудование для прохождения технического осмотра, данное оборудование он оставил в своей комнате, расположенной в коммунальной квартире дома», — говорится в сообщении пресс-службы СКР.

По версии следствия, из-за зажженной в соседней комнате сигареты воспламенился газ, что привело к взрыву. На данный момент 26-летний мужчина, пронесший газовое оборудование домой, подозревается в совершении преступления по части 1 статьи 109 УК России («Причинение смерти по неосторожности»).

8 сентября в жилом доме Ногинска произошел взрыв бытового газа, в следствие которого погибли семь человек, еще 20 пострадали.