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В Ногинске завершили поиски после взрыва в жилом доме

ТАСС: в Ногинске завершены поисково-спасательные работы после взрыва в жилом доме
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Фото: МЧС РФ / РИА Новости

В подмосковном Ногинске завершили поисково-спасательные работы на месте взрыва в жилом доме. Об этом сообщил источник ТАСС.

«В данный момент поисково-спасательные работы завершены. Все завалы разобраны», — сказал собеседник агентства.

Ранее сообщалось, что спасатели извлекли из-под завалов жилого дома в Ногинске тело еще одного, последнего, погибшего. Всего погибли семь человек.

Взрыв бытового газа в девятиэтажном жилом доме Ногинска произошел 8 сентября, пострадали 20 человек. По словам вице-губернатора Подмосковья Евгения Хромушина, основная версия произошедшего — утечка газа. По данным ТАСС, авария могла случиться из-за включенного газа, который жильцы оставили на ночь из-за холода.

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