Тело еще одного погибшего извлекли из-под завалов дома в Ногинске

Тело еще одного погибшего извлекли из-под завалов на месте взрыва газа в Ногинске. Об этом сообщили в МЧС, передает РИА Новости.

По данным ведомства, обнаружен шестой погибший при взрыве — в 12:34 извлечено тело девушки, ее личность устанавливается.

Ранее 9 сентября стало известно, что число погибших в Ногинске возросло до семи — перед этим сообщалось о пятерых. Из-под завалов достали тела 20-летней Анастасии Ивановой и 21-летнеей Ксении Казаровой, которые долго не выходили на связь.

Взрыв бытового газа в Ногинске произошел 8 сентября. Основная версия произошедшего — утечка бытового газа. По другим данным, взрыв мог произойти из-за включенного газа, который жильцы оставили на ночь из-за холода. При аварии пострадали 20 человек.

