Задержан руководитель газовой компании после взрыва в Ногинске

В Московской области задержан генеральный директор компании, обслуживающей внутриквартирное газовое оборудование в Ногинске, где 8 сентября произошел взрыв. Об этом «Ленте.ру» сообщили в ГСУ СК России по Московской области.

«Следствие вышло в суд с ходатайством об избрании в отношении подозреваемого меры пресечения в виде заключения под стражу», — заявили в ведомстве.

По версии следствия, руководитель фирмы не организовал необходимое техническое обслуживание газового оборудования и не выявил его неисправность.