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Стали известны подробности взрыва газа в доме под Ельцом

В двухэтажном доме в поселке Солидарность под Ельцом из-за взрыва разрушен один подъезд
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Фото: Виталий Белоусов / РИА Новости

Один подъезд двухэтажного дома поселка Солидарность под Ельцом был разрушен из-за взрыва бытового газа, рассказали в главном управлении МЧС России по Липецкой области, пишет РИА Новости.

Как отметили в экстренных службах региона, число пострадавших выросло до семи. По предварительным данным, травмы различной степени тяжести получили шесть взрослых и один ребенок. Под завалами дома все еще могут находиться люди. Сотрудники МЧС достали из-под обломков двух человек. Четыре человека обратились за медицинской помощью сами, они также находятся под присмотром медиков. «Дом двухподъездный, двухэтажный. Один подъезд разрушен», — раскрыли подробности в ведомстве. Обнаружены тела двух погибших — женщины и ребенка.

О взрыве в двухэтажном доме номер 24 по улице Школьная поселка Солидарность стало известно после звонка на пульт дежурного в 0:52 по московскому времени в субботу, 11 сентября. К поискам, а также разбору завалов привлекли 15 человек и четыре единицы техники.

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