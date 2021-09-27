Россиянам назвали самые распространенные типы аварий в квартирах

«Ингосстрах»: с января 2021 года в 76,4 процента случаев жилье страдало от потопов

Названы самые распространенные типы страховых случаев с жильем, по которым россияне с января по июнь обращались в компанию «Ингосстрах» за компенсацией ущерба. Квартиры в 76,4 процента случаев страдали от аварий, связанных с потопами, передает РИА Новости 27 сентября.

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По анализу страховой компании, в первом полугодии выплаты жителям страны за повреждения жилплощади от воды стали самыми распространенными и составили более 96 миллионов рублей, на 29,4 миллиона рублей больше, чем в тот же период в 2020-м.

«На повреждения, вызванные коротким замыканием, пришлось около 4,8 процента выплат, на противоправные действия третьих лиц –– 0,3 процента. Доля иных рисков составила 18,5 процента, среди них основное место занимает ущерб имуществу от третьих лиц», — назвали показатели в компании.

Что касается непосредственно объема выплат, в структуре самых крупных отметились ЧП, связанные с коротким замыканием (выплачено 707 тысяч рублей), повреждениями водой (638 тысяч рублей). Собственникам квартир, пострадавших от стихийных бедствий, выплатили в совокупности 185 тысяч рублей. Наибольшее число заявок на возмещение ущерба поступало в «Ингосстрах» в феврале (422) и марте (451) 2021 года. Чаще всего о ЧП в квартирах сообщали жители Москвы (62 процента заявок), Санкт-Петербурга (девять процентов) и Вологодской области (два процента).

Подготовке инженерной инфраструктуры в России к отопительному сезону ранее дали 3,79 балла из пяти. Общественники «ЖКХ Контроль» собрали данные по результатам опроса ресурсоснабжающих, управляющих компаний и собственников квартир в многоквартирных домах.