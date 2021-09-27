Названы три главные угрозы жилищному благополучию россиян

Цели национального проекта «Жилье и городская среда» могут быть не достигнуты из-за трех главных рисков. Их назвала Счетная палата (СП), сообщает «Российская газета» со ссылкой на заключение СП по исполнению в 2020 году федерального бюджета Минстроем.

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Первый риск, угрожающий жилищному благополучию россиян, — это уход строительных организаций с рынка в связи с переходом на проектное финансирование. Второй — отсутствие в городах свободных и обеспеченных инфраструктурой участков для возведения жилья. Третий — снижение доступности ипотеки на фоне снижения реальных доходов населения в период пандемии коронавируса.

Всего на нацпроект «Жилье и городская среда» в 2019-2024 годах планируется выделить 1,22 триллиона рублей. В 2020-м средства (187 миллиардов рублей) были частично не освоены из-за отставания от графиков работ, а также экономии, появившейся в результате выполнения строительно-монтажных работ, выяснили в СП.

Ранее глава Центробанка Эльвира Набиуллина заявила, что с начала пандемии коронавируса стоимость квадратного метра жилья в России увеличилась почти на 40 процентов — сильнее, чем с начала 2013-го и по 2020-й (тогда рост составил 33 процента). Резкое увеличение цен на квартиры вынудило граждан брать ипотеку на большие суммы, чем раньше, отметила глава ЦБ.